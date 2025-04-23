Video Haber Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı
Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı

Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı

23.04.2025 | 21:20

Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı 01:30
Deprem düğününe engel oldu! Gelinlik deneyen genç kadın, depremle karşılaştı 23.04.2025 | 21:20
İstanbul depremi kameralara böyle yansıdı 00:46
İstanbul depremi kameralara böyle yansıdı 23.04.2025 | 20:32
İstanbul depreminde son durum! Bakanlar açıkladı 32:31
İstanbul depreminde son durum! Bakanlar açıkladı 23.04.2025 | 20:27
YÖK Başkanı Özvar’dan A Haber’e önemli açıklamalar! 04:20
YÖK Başkanı Özvar'dan A Haber'e önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 20:10
Millet bahçeleri toplanma alanı oldu 09:18
Millet bahçeleri toplanma alanı oldu 23.04.2025 | 20:05
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den A Haber’e önemli açıklamalar! 05:09
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den A Haber'e önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 20:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çocukları kabul etti 20:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti 23.04.2025 | 19:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama 01:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama 23.04.2025 | 19:41
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:10
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2025 | 19:00
Başkan Erdoğan: Tüm ekipler sahada inceleme yapıyor! 01:13
Başkan Erdoğan: Tüm ekipler sahada inceleme yapıyor! 23.04.2025 | 18:53
İstanbul’da 6.2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video 07:32
İstanbul'da 6.2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video 23.04.2025 | 13:42
SON DAKİKA: İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video 09:09
SON DAKİKA: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video 23.04.2025 | 13:23
SON DAKİKA: İstanbul’da şiddetli deprem meydana geldi | Video 08:33
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video 23.04.2025 | 13:17
Bakan Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir | Video 01:03
Bakan Yumaklı: "Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir" | Video 23.04.2025 | 12:00
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Birinci Meclis’te konuştu: Cumhuriyetimiz daha ileriye taşınmalı | Video 13:16
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Birinci Meclis'te konuştu: "Cumhuriyetimiz daha ileriye taşınmalı" | Video 23.04.2025 | 10:30
Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında! Anıtkabir’de 23 Nisan coşkusu... | Video 16:38
Milli iradenin simgesi TBMM 105 yaşında! Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu... | Video 23.04.2025 | 09:35
Bakan Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı | Video 01:31
Bakan Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı | Video 23.04.2025 | 09:29
Anıtkabir’de 23 Nisan coşkusu: Bakan Tekin çocuklarla birlikte ziyaret etti | Video 19:23
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu: Bakan Tekin çocuklarla birlikte ziyaret etti | Video 23.04.2025 | 09:20
Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video 01:38
Meclis’te 23 Nisan coşkusu! TBMM’de özel çocuk oturumu | Video 23.04.2025 | 09:17
Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya başarılı 4 sorti | Video 01:28
Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya başarılı 4 sorti | Video 23.04.2025 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY