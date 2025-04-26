Son dakika | İBB’ye operasyonda şok detaylar: Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Koli koli bulundu

TIP MERKEZİNDE 10 BİN MERMİ, FARKLI İSİMLERLE KAŞELER!

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonunda şok detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2. dalga operasyonu kapsamında Beylikdüzü'nde sahibinin Mehmet Şahin olduğu tıp merkezinde 10 bin mermi çıktı. Koli koli mermiler bulunurken, Rasim Kaya isimli iş insanının Ankara'daki ofisinde yapılan aramada da kaynağı bilinmeyen milyonlarca lira para ortaya çıktı.