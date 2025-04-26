Son dakika | İşte dakika dakika Ekrem İmamoğlu’nun para kasalarıyla skandal buluşması: Kamera kapatan koruma yakalandı!

PARA AKLAMA ŞEBEKESİ

Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal gibi isimler soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçlanıyor. Özellikle Fatih Keleş ve Adem Soytekin, çok sayıda şirket ve işadamından Ekrem İmamoğlu adına para almakla suçlanıyor.