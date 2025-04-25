SON DAKİKA | ’Para kasaları’ ile gizli toplantı! Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.Bu kapsamda, çarpıcı bir görüntü dosyaya girdi.

TOPLANTIDAN 50 DAKİKA ÖNCE KORUMALAR GELDİ

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde; İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

KAMERALARI BANTLADILAR

Gizli toplantıdan yaklaşık bir saat önce otele gelen koruma görevlileri toplantının yapılacağı 1. kattaki kameraları siyah bantla kapattı. Ardından İmamoğlu saat 10.04'te otele giriş yaptı. İmamoğlu'nun burada örgüt yöneticileri Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Fatih Keleş ile gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile görüştüğü kaydedildi.

TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ

Beşiktaş'taki Le Meridien otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı.

TOPLANTIDAN VALİZLERLE AYRILDI

İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görüldü.

SIR VALİZLER ARAŞTIRILIYOR

Suç örgütü yöneticileri ve gizli kasalarla kameralar bantlanarak yapılan toplantının ardından İmamoğlu'nun koruma görevlisinin otelden çıkardığı sır valizlerin akıbeti ve içlerinde ne olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor.