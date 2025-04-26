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SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 26.04.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
10:08
SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da yer alıyor.