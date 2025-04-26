Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 26.04.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 10:08

SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da yer alıyor.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA | İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gözaltına alınan isimler;

Turan Aydoğan- CHP eski Milletvekili

Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Şafak Başa -İSKİ Genel Müdür