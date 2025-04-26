Video Yaşam İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video

İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video

26.04.2025 | 12:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 48’e yükselirken, operasyonda bazı iş adamlarının para kasaları böyle deşifre edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 47 şüpheli sayısı 48'e yükseldi. 5 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

PARA KASALARI DEŞİFRE EDİLDİ
İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu'na rüşvet veren bazı iş adamlarının para kasaları deşifre edildi. Operasyonda deşifre edilen para kasalarında yüklü miktarlarda banknotlar olduğu tespit edildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin iş yerinden 15 bin adet fişek çıktığı görüldü.
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