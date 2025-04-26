SON DAKİKA: İBB'ye operasyonda şok detaylar: Tıp merkezinden 10 bin mermi çıktı! Koli koli bulundu | Video
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonunda şok detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2. dalga operasyonu kapsamında Beylikdüzü'nde sahibinin Mehmet Şahin olduğu tıp merkezinde 10 bin mermi çıktı. Koli koli mermiler bulunurken, Rasim Kaya isimli iş insanının Ankara'daki ofisinde yapılan aramada da kaynağı bilinmeyen milyonlarca lira para ortaya çıktı.
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