İBB soruşturmasında gözaltına alınan özel kalem müdürünün ifadesine ulaşıldı! Yolsuzluk sorularına "iş tanımı" savunması

İDDİALARA KARŞILIK "İŞ TANIMI" SAVUNMASI YAPTI

Kasapoğlu'na 33 adet medya, reklam ve iletişim alanında faaliyet gösteren şirket soruldu, buna cevaben "Şirketler ve sahipleriyle alakam yoktur ilk defa sizden duyuyorum" yanıtını verdi. Universal Medya Reklam Şirket yetkilisinin savcılığa sunduğu ve kamu reklam alanıyla ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu suretle kamu zararına sebep olunduğu iddialarına ilişkin soruya Kasapoğlu, "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım.