İBB soruşturmasında gözaltına alınan özel kalem müdürünün ifadesine ulaşıldı! Yolsuzluk sorularına "iş tanımı" savunması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada ikinci operasyon geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.
17 SAYFALIK EMNİYET İFADESİ
Gözaltına alınan şüphelilerden İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği 17 sayfalık ifadeye ulaşıldı. Kasapoğlu, aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu, İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı, süreçlerinde yer alıp almadığına ilişkin soruya Kasapoğlu, "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım" dedi.
İDDİALARA KARŞILIK "İŞ TANIMI" SAVUNMASI YAPTI
Kasapoğlu'na 33 adet medya, reklam ve iletişim alanında faaliyet gösteren şirket soruldu, buna cevaben "Şirketler ve sahipleriyle alakam yoktur ilk defa sizden duyuyorum" yanıtını verdi. Universal Medya Reklam Şirket yetkilisinin savcılığa sunduğu ve kamu reklam alanıyla ilgili mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu suretle kamu zararına sebep olunduğu iddialarına ilişkin soruya Kasapoğlu, "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB'ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım.
Özel Kalem Müdürü olarak görevim belediye başkanımızın talimatıyla, belediyedeki diğer birimlerle belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplantılarını planlamak, randevularını organize etmekten, yurttaşlarımızla görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur" dediği öğrenildi.SON DAKİKA... Murat Ongun rüşvet ağını eşi üzerinden yönetmişti: Gözdem Ongun’un şirketine ödeme yapan firmalar belli oldu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı öncesi kameraları bantlamıştı! İşte o korumanın ifadesi: Dikkat çeken Balıkçı Kahraman detayı!