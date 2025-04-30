Özgür Özel yine Batı’ya dert yandı! Son durağı Fransa oldu, Avrupa’ya çağrı yaptı: Destekler yetersiz...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye'y isürekli Batı medyasına şikayet eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak Fransız basınına röportaj verdi.
Fransız basınından Euro News'a konuşan Özgür Özel, Avrupa ülkelerine çağrı yaparak "Destekler yetersiz" dedi.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Birliği'nden artık bu Türkiye'de yaşanan hukuksuzluğa Avrupa ülkelerinden de tepkiler gelmeye başladı. Tabii hepsini yeterli olarak ifade edemem. Almanya'da sosyal demokratların SPD'nin bizimle göstermiş olduğu dayanışma çok önemli. Ama ileride büyük koalisyon kuracakları, yeniden CSU'nun da bakanının Türkiye'ye yapmış olduğu ziyarette yapmış olduğu desteği de çok kıymetli buluyorum.
Macron'un süreçle ilgili doğru bilgilendirildiğini ve ortaya koyduğu yaklaşımı çok doğru buluyorum. Ama İngiltere İşçi Partisi'nin ki kardeş partimizdir. Starmer'ın ortaya koyduğu yaklaşım ise son derece çelişkili, tutarsız bir şekilde buluyorum. İngiltere gibi demokratik geleneği bu kadar yüksek olan bir ülkede, kendisini demokrasinin beşiği diye ifade eden bir ülkede böyle bir sessizlik son derece manidar…"
DÜN DE İTALYAN BASININA KONUŞMUŞTU!
Öte yandan Özgür Özel, dün de İtalyan basınına konuştu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a karşı karalama kampanyası yürüten Özel, bir kez daha Türk yargısını hedef gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuşan Özel, "Erdoğan Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi." ifadeleriyle algı operasyonu yürüttü.
"BİZE YARDIM EDİN" ÇAĞRISI
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yönelik tek bir açıklama yapmayan Özel, Avrupa'dan istediği desteği görememesinden de yakındı. "Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir." sözleriyle kendisine destek arayan Özel, İtalya'dan destek beklediğini söyledi.