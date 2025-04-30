Özgür Özel yine Batı’ya dert yandı! Son durağı Fransa oldu, Avrupa’ya çağrı yaptı: Destekler yetersiz...

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'nden artık bu Türkiye'de yaşanan hukuksuzluğa Avrupa ülkelerinden de tepkiler gelmeye başladı. Tabii hepsini yeterli olarak ifade edemem. Almanya'da sosyal demokratların SPD'nin bizimle göstermiş olduğu dayanışma çok önemli. Ama ileride büyük koalisyon kuracakları, yeniden CSU'nun da bakanının Türkiye'ye yapmış olduğu ziyarette yapmış olduğu desteği de çok kıymetli buluyorum.

Macron'un süreçle ilgili doğru bilgilendirildiğini ve ortaya koyduğu yaklaşımı çok doğru buluyorum. Ama İngiltere İşçi Partisi'nin ki kardeş partimizdir. Starmer'ın ortaya koyduğu yaklaşım ise son derece çelişkili, tutarsız bir şekilde buluyorum. İngiltere gibi demokratik geleneği bu kadar yüksek olan bir ülkede, kendisini demokrasinin beşiği diye ifade eden bir ülkede böyle bir sessizlik son derece manidar…"