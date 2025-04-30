Özgür Özel yine Batı'ya dert yandı! "Destekler yetersiz..." | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı medyasında Türkiye'yi karalama kampanyası yürütmeye başladı. Daha önce İngiliz ve İtalyan basınına konuşan Özel'in son durağı Fransa oldu. Fransız basınından Euro News'a röportaj veren Özel, Avrupa'dan gelen destekleri yetersiz buldu...
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