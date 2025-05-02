Diplomalar 18 üyenin oy birliğiyle iptal edildi: Muhalefetin bir yalanı daha patladı

Son dakika haberi: SABAH'ın Rektörlük kaynaklarından aldığı bilgiye göre; 18 Mart'ta, 18 üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu'nda, tüm üyeler diplomaların iptal edilmesi yönünde oy kullandı. Toplam 21 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda iki üyenin mazeretleri, bir üyenin ise (istifa eden İşletme Fakültesi Dekanı) istifa ettiği için toplantıya katılmadığı öğrenildi.