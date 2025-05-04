Haberler Gündem Haberleri Celal Adan'dan Sırrı Süreyya Önder için son sözler “Tımarhane şartlarında bile nezaketini korudu”
Giriş Tarihi: 4.5.2025 15:01 Son Güncelleme: 4.5.2025 15:24

Celal Adan'dan Sırrı Süreyya Önder için son sözler “Tımarhane şartlarında bile nezaketini korudu”

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törende hem siyaset hem de sanat camiasından önemli isimler Önder hakkındaki son sözlerini söyledi. Duygusal anların yaşandığı anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi. Önder'in son yolculuğunda açıklamalarda bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "O tımarhane şartlarında bile her zaman hoşgörü ile bakan birisi ayrıca genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu ‘’silahları bırakın’’ iradesine sonuna kadar da inanmış birisi. Onun için toplandık…" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR İDRİS AYŞENUR İDRİS
Celal Adan’dan Sırrı Süreyya Önder için son sözler Tımarhane şartlarında bile nezaketini korudu

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder için bugün ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törende TBMM Başkanvekili Celal Adan'da önemli açıklamalarda bulundu. SABAH TV'ye konuşan Adan şunları söyledi:

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Önder'i anma töreninde SABAH TV'ye konuştu | Video

TIMARHANE ŞARTLARINDA BİLE NEZAKETİNİ KORUDU
Biz Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de birlikte görev yapıyoruz ayrıca 1980 askeri darbesinden sonra da Mamak askeri cezaevinde beraber bulunduk. Kendisi hayatında hiç silah taşımamış birisi.

O tımarhane şartlarında bile her zaman hoşgörü ile bakan birisi ayrıca genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu ''silahları bırakın'' iradesine sonuna kadar da inanmış birisi. Onun için toplandık…

Oyuncu Ercan Kesal, Önder'i anma töreninde SABAH TV'ye konuştu | Video

ERCAN KESAL:ZORLU BİR İŞİN PARÇASIYDI! UMARIM YARIM KALMAZ
Sırrı Süreyya herkesin ortaklaşa bileceği bir dili kurmuş, herkesin üzerinde kefil olduğu, zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, çok özel bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sinemacı, iyi bir siyasetçiydi.

Zorlu bir işin parçasıydı. Umarım Sırrı'dan sonra yarım kalmaz. Onun dostları, arkadaşları, sevenleri, yakınları Sırrı'ya haklarını helal ediyor. Sırrı'nın da bize hakkını helal edebilmesi için onun sürdürdüğü yolculuğun tamamlanması gerekir diye düşünüyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Celal Adan'dan Sırrı Süreyya Önder için son sözler “Tımarhane şartlarında bile nezaketini korudu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz