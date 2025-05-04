Celal Adan'dan Sırrı Süreyya Önder için son sözler “Tımarhane şartlarında bile nezaketini korudu”

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder için bugün ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Törende TBMM Başkanvekili Celal Adan'da önemli açıklamalarda bulundu. SABAH TV'ye konuşan Adan şunları söyledi:
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Önder'i anma töreninde SABAH TV'ye konuştu | Video
TIMARHANE ŞARTLARINDA BİLE NEZAKETİNİ KORUDU
Biz Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de birlikte görev yapıyoruz ayrıca 1980 askeri darbesinden sonra da Mamak askeri cezaevinde beraber bulunduk. Kendisi hayatında hiç silah taşımamış birisi.
O tımarhane şartlarında bile her zaman hoşgörü ile bakan birisi ayrıca genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu ''silahları bırakın'' iradesine sonuna kadar da inanmış birisi. Onun için toplandık…
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Sırrı Süreyya herkesin ortaklaşa bileceği bir dili kurmuş, herkesin üzerinde kefil olduğu, zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, çok özel bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sinemacı, iyi bir siyasetçiydi.