Celal Adan'dan Sırrı Süreyya Önder için son sözler “Tımarhane şartlarında bile nezaketini korudu”

O tımarhane şartlarında bile her zaman hoşgörü ile bakan birisi ayrıca genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu ''silahları bırakın'' iradesine sonuna kadar da inanmış birisi. Onun için toplandık…

Oyuncu Ercan Kesal, Önder'i anma töreninde SABAH TV'ye konuştu | Video

ERCAN KESAL:ZORLU BİR İŞİN PARÇASIYDI! UMARIM YARIM KALMAZ

Sırrı Süreyya herkesin ortaklaşa bileceği bir dili kurmuş, herkesin üzerinde kefil olduğu, zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, çok özel bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sinemacı, iyi bir siyasetçiydi.