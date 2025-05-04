Oyuncu Ercan Kesal, Önder'i anma töreninde SABAH TV'ye konuştu | Video
Ünlü oyuncu Ercan Kesal, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde SABAH TV'ye açıklamalar yaptı. Usta oyuncu, "Sırrı Süreyya herkesin ortaklaşa bileceği bir dili kurmuş, herkesin üzerinde kefil olduğu, zor zamanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen, çok özel bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir sinemacı, iyi bir siyasetçiydi. Zorlu bir işin parçasıydı. Umarım Sırrı’dan sonra yarım kalmaz. Onun dostları, arkadaşları, sevenleri, yakınları Sırrı’ya haklarını helal ediyor. Sırrı’nın da bize hakkını helal edebilmesi için onun sürdürdüğü yolculuğun tamamlanması gerekir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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