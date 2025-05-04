TBMM Başkanvekili Celal Adan, Önder'i anma töreninde SABAH TV'ye konuştu | Video

TBMM Başkanvekili Celal Adan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Celal Adan "Biz Sırrı Süreyya Önder ile TBMM’de birlikte görev yapıyoruz ayrıca 1980 askeri darbesinden sonra da Mamak askeri cezaevinde beraber bulunduk. Kendisi hayatında hiç silah taşımamış birisi. O tımarhane şartlarında bile her zaman hoşgörü ile bakan birisi ayrıca genel başkanımızın ortaya koymuş olduğu ‘’silahları bırakın’’ iradesine sonuna kadar da inanmış birisi." dedi.