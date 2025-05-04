Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu evlat katili çıktı

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bu arada Selçuk Tengioğlu'nun aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.



Bir süre psikolojik tedavi gören Tengioğlu'nun Mürseloğlu Lisesi'de okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi.