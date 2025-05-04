CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninin çıkışında yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu evlat katili çıktı. 66 yaşındaki Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocukları Barış (19) ile Mutlu'yu (17) öldürdüğü ve bir çocuğunu da yaraladığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu evlat katili çıktı | Video
Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.
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EVLAT KATİLİ ÇIKTI
Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamakta olduğu evde cinnet geçirerek 2 çocuğunu öldürdüğü ve cezaevine girdiği öğrenildi.
Olayın yaşandığı dönemde 45 yaşında olan Tengioğlu'nun nun eşi Ayyuş Tengioğlu tarafından geçim sıkıntısı nedeniyle terk edildiği ve olay üzerine cinnet geçirerek gece odalarında uyuyan 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış'ı tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Bu arada Selçuk Tengioğlu'nun aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Bir süre psikolojik tedavi gören Tengioğlu'nun Mürseloğlu Lisesi'de okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi.