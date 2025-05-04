Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu evlat katili çıktı | Video
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Gözaltına alınan şüphelinin 2004 yılında iki evladını öldürdüğü ortaya çıktı. Suç dosyası kabarık olan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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