Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç sabah.com.tr’ye konuştu! Sosyal medya için düzenleme çağrısı

"SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Özellikle davranışsal bağımlılıklar noktasında en zayıf halkamız ya da en çok Yeşilay'ın odaklandığı bir madde var mı? Bu yılki yol haritasında hangi başlıklar olacak?

Davranışsal bağımlılıkları bu yıl çok geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Alışveriş bağımlılığından, sosyal medya bağımlılığına kadar çok geniş bir çerçevede davranışsal bağımlılık olarak nitelendirilebilecek birçok konuyu gündeme getiriyoruz ve bu konuda neler yapabiliriz, dünyada neler yapılabiliyor? Bilimsel temelli bir zeminde konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Bizim en çok üzerinde durmak istediğimiz kumarla beraber sosyal medya bağımlılığı. Çünkü sosyal medya bağımlılığında çok erken yaşlardan itibaren çocukların maruz kalması ve buna bağlı olarak zararlı içerikler, zararlı mesajlar ve zararlı akımlar sebebiyle yanlış yönlere yönlendirilmeleri ve erken gelişim dönemlerinde telafisi çok zor yıkımlarla karşılaşmaları söz konusu olabiliyor. O yüzden sosyal medya ile alakalı da bir düzenleme yapılması gerekiyor.

"BU BİR TOPLUMSAL MESELE..."

TikTok gibi mecralarda akımların çok fazla davranışları etkilediğini görüyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?

Bu konuda anne babaların çok dikkatli olmaları gerekiyor ama toplumun da dikkatli olması gerekiyor. Bu bir toplumsal mesele. Maalesef bu konuda yapılan düzenlemelere bireysel hak ve özgürlüklerin gaspı olarak bakılıyor. Halbuki bireysel hakları gözeteceğiz diye toplumsal anlamda problem yaratacak ve toplumda ciddi anlamda gerilimlere, güven kayıplarına belki suçlara sebep olacak akımların önünü açmamak lazım. Bu noktada toplumsal refahı, toplumsal bütünlüğü, toplumsal huzuru öncelememiz gerekiyor. Bazen bu bir kişinin hayat tarzı olarak düşündüğü şeye uymayabilir ama o da bu düzenlemeden uzun vadede çokça faydalanacaktır. Netice olarak şunu ısrarla söylemek isterim; Mutlaka sosyal medya veya dijital kullanım ile alakalı zarar potansiyeli tespit edilebilecek durumlar konusunda kanuni düzenlemeler yapılması lazım ve toplumun bu düzenlemelerin peşine düşmesi, sahip çıkması gerekiyor.