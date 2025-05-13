Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç sabah.com.tr’ye konuştu! Sosyal medya için düzenleme çağrısı

SABAH Gazetesi sponsorluğunda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi bugün İstanbul'da başladı. Kongrenin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Mücahit Öztürk ve dünyadan birçok uzman katıldı.
6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ndeki açılış konuşmasında çok çarpıcı tespitlerde bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
Mehmet Dinç, şu ifadeleri kullandı:
"KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ BÜYÜYEN BİR TEHLİKE KARŞIMIZDA DURUYOR"
Bağımlılıklar arasında kumar bağımlılığı özellikle günümüzde sanal ve dijital kumar bağımlılığı olarak ön plana çıktı. Hem gençlerimizi hedef alıyor hem de kolay ulaşılabilir gözüküyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz?
Kumar bağımlılığı ile ilgili büyüyen bir tehlike karşımızda duruyor. Biz bunu hem saha çalışmalarımızda hem de Yeşilay'a gelen başvurularda görüyoruz. Şimdiye kadar Yeşilay Merkezimize başvurularda temel olan şey madde bağımlılığıydı ama son 2 yıldan beri kumar bağımlılığı insanların başvurma sebepleri olarak ortaya çıkıyor. Ve bize başvuranların ötesinde yaptığımız araştırmalarda başvurmayan, ümidini kaybetmiş, hiçbir şekilde toparlayacağını düşünmeyen ve canına kıyan çok daha zararlı davranışlarda bulunan insanların olduğunu biliyoruz. O yüzden kumar bağımlılığı meselesini Türkiye'nin çözmesi gereken, üzerinde durması gereken en önemli meselelerden biri olduğuna inanıyoruz ve bununla alakalı Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem davranışsal bağımlılık kongremiz çerçevesinde hem de onun dışında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde yoğunluklu olarak çalışmalar yapıyoruz.
"SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"
Özellikle davranışsal bağımlılıklar noktasında en zayıf halkamız ya da en çok Yeşilay'ın odaklandığı bir madde var mı? Bu yılki yol haritasında hangi başlıklar olacak?
Davranışsal bağımlılıkları bu yıl çok geniş bir çerçevede ele alıyoruz. Alışveriş bağımlılığından, sosyal medya bağımlılığına kadar çok geniş bir çerçevede davranışsal bağımlılık olarak nitelendirilebilecek birçok konuyu gündeme getiriyoruz ve bu konuda neler yapabiliriz, dünyada neler yapılabiliyor? Bilimsel temelli bir zeminde konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Bizim en çok üzerinde durmak istediğimiz kumarla beraber sosyal medya bağımlılığı. Çünkü sosyal medya bağımlılığında çok erken yaşlardan itibaren çocukların maruz kalması ve buna bağlı olarak zararlı içerikler, zararlı mesajlar ve zararlı akımlar sebebiyle yanlış yönlere yönlendirilmeleri ve erken gelişim dönemlerinde telafisi çok zor yıkımlarla karşılaşmaları söz konusu olabiliyor. O yüzden sosyal medya ile alakalı da bir düzenleme yapılması gerekiyor.
"BU BİR TOPLUMSAL MESELE..."
TikTok gibi mecralarda akımların çok fazla davranışları etkilediğini görüyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
Bu konuda anne babaların çok dikkatli olmaları gerekiyor ama toplumun da dikkatli olması gerekiyor. Bu bir toplumsal mesele. Maalesef bu konuda yapılan düzenlemelere bireysel hak ve özgürlüklerin gaspı olarak bakılıyor. Halbuki bireysel hakları gözeteceğiz diye toplumsal anlamda problem yaratacak ve toplumda ciddi anlamda gerilimlere, güven kayıplarına belki suçlara sebep olacak akımların önünü açmamak lazım. Bu noktada toplumsal refahı, toplumsal bütünlüğü, toplumsal huzuru öncelememiz gerekiyor. Bazen bu bir kişinin hayat tarzı olarak düşündüğü şeye uymayabilir ama o da bu düzenlemeden uzun vadede çokça faydalanacaktır. Netice olarak şunu ısrarla söylemek isterim; Mutlaka sosyal medya veya dijital kullanım ile alakalı zarar potansiyeli tespit edilebilecek durumlar konusunda kanuni düzenlemeler yapılması lazım ve toplumun bu düzenlemelerin peşine düşmesi, sahip çıkması gerekiyor.
"DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN HERKES ETKİLENİYOR"
Bağımlılık türlerinin kuşaklara göre çok fazla farklılık gösterdiğini biliyoruz. Bu noktada ayrı çalışmalarınız var mı?
Dijital bağımlılık konusunda akla hep gençler ve çocuklar geliyor ama baktığınızda yetişkinler de çok iyi durumda değiller. Yaşlılar da çok iyi durumda değiller. Bütün toplumu farklı farklı etkisi altına alan bir durumdan bahsediyoruz. Herkes bundan etkileniyor. Dolayısıyla bu problemi konuşurken parmağımızı direkt çocuklara ve gençlere yöneltmeyelim. Önce kendimize dönelim, biz bu konuda ne kadar iyiyiz. Bu konuda daha iyi bir noktaya gelmek için neler yapabiliriz. Sonrasında da toplumumuzu ve insanımızı korumak için ne tür sorumluluklar alabiliriz ona bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.