Yeşilay Başkanı Sabah.com.tr’ye konuştu: "Telafisi zor yıkımlarla karşılaşılabilir" | Video
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi başladı. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Sosyal medya için düzenleme çağrısında bulunan Dinç, "Bu bir toplumsal mesele. Maalesef bu konuda yapılan düzenlemelere bireysel hak ve özgürlüklerin gaspı olarak bakılıyor. Toplumsal bütünlüğü, toplumsal huzuru öncelememiz gerekiyor." dedi.
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