81 il aile için yürüdü

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun önemine dikkat çekmek ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eşzamanlı olarak 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi. İstanbul Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından dün İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı. Vali Gül ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da yürüyüşte vatandaşlara eşlik etti.

Bakanlığa bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, ellerinde ailenin önemini ifade eden dövizler taşıdı. Siirt'te 'Aile Haftası' yürüyüşü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Güres Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Sakarya'da etkinlikler kapsamında Çark Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, "En büyük ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun" ve "Ailemiz geleceğimizdir" yazılı pankart taşıdı. Erzurum, Elazığ, Erzincan, Artvin, Gümüşhane, Edirne'de de kortej yürüyüşü düzenlendi.