Gabar’da 19 Mayıs programı | Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi!

Gabar'da 19 Mayıs programı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.
BAYRAKTAR: GABAR, ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEK BİR PROJE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şu açıklamalarda bulundu: Sayın cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.