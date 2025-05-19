Gabar’da 19 Mayıs programı | Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi!

Gabar'da 19 Mayıs programı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.