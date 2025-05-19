Haberler Gündem Haberleri Gabar'da 19 Mayıs programı | Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi!
Giriş Tarihi: 19.5.2025 11:37 Son Güncelleme: 19.5.2025 12:12

Gabar'da 19 Mayıs programı | Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi!

Gabar'da 19 Mayıs programı yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Gençler ile Kortej Yürüyüşü'ne katıldı. Kurtulmuş, "Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi. Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" derken, Bayraktar "Gabar, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi" ifadelerini kullandı...

Gabar’da 19 Mayıs programı | Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi!

Gabar'da 19 Mayıs programı gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.

Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra sürecin konuşulacağı yer hem siyasi olarak hem yasal düzenleme için TBMM'dir. TBMM'de de tüm siyasi partiler sürece omuz vereceğiz."

BAYRAKTAR: GABAR, ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEK BİR PROJE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şu açıklamalarda bulundu: Sayın cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.

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Gabar'da 19 Mayıs programı | Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi!
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