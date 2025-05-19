Gabar'da 19 Mayıs programı gerçekleştirildi | Video

Gabar'da 19 Mayıs programı yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Gençler ile Kortej Yürüyüşü'ne katıldı. Kurtulmuş, "Bu kuyu tam bağımsızlığımızın simgesi. Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" derken, Bayraktar "Gabar, enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi" ifadelerini kullandı.