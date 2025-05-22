İfade işlemleri tamamlanmasının ardından aralarında Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 4 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istendi.

SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in SGK kayıtlarından 2015 yılı Ocak ayı itibari ile Avcılar Belediye Başkanlığından ayrılarak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Beylikdüzü belediyesi bünyesinde çalışmaya başladığı yer aldı. Çetin'in 2019'da İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmasıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına görevlendirdiği sevk yazısında anlatıldı.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

20 FARKLI EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU



Taner Çetin'in HTS incelemelerinde, Murat Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği, kendi görev alanında hem belediye personelleri hem de iş adamları ile oluşturduğu yapı ile MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemeler neticesinde 17 ihalede Harcama Yetkilisi olarak görev aldığı sevk yazısında aktarıldı. Diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğuna dair tespit bulunduğu tespiti yer alan sevk yazısında, Çetin'in hesap hareketlerinin incelenmesi ve etkin pişmanlıktan faydalanan dosya şüphelisi Noyan Kırmızıgül'ün ikrarı ile rüşvet aldığı vurgulandı.

İBB'ye 3. dalga operasyonundan ilk görüntü

4 SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ



Taner Çetin'in örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat teminleri yaptığı, üzerine atılı "Suç Örgütüne Üye Olmak", "İhaleye Fesat Karıştırmak", "Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık" ve "Rüşvet Almak" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek tutuklanması talep edildi.

İBB operasyonunda üçüncü dalga: 16 şüpheliye tutuklama, 4'üne adli kontrol talebi | Video