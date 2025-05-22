Video Haber İBB operasyonunda üçüncü dalga: 16 şüpheliye tutuklama, 4'üne adli kontrol talebi | Video
İBB operasyonunda üçüncü dalga: 16 şüpheliye tutuklama, 4'üne adli kontrol talebi | Video

İBB operasyonunda üçüncü dalga: 16 şüpheliye tutuklama, 4'üne adli kontrol talebi | Video

22.05.2025 | 15:10

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

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