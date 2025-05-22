Video Haber İBB’ye 3. dalga operasyonundan ilk görüntü
İBB’ye 3. dalga operasyonundan ilk görüntü

İBB’ye 3. dalga operasyonundan ilk görüntü

22.05.2025 | 09:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon başlatıldı. 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 20 kişi yakalandı. Operasyonda ele geçirilen balya balya paraların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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