İBB’ye 3. dalga operasyonundan ilk görüntü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon başlatıldı. 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 20 kişi yakalandı. Operasyonda ele geçirilen balya balya paraların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
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