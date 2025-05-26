Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu cephesi birbirine girdi: Kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlar!

CHP'nin şaibeli kurultay davası bugün görüldü. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi. Özgür Özel'in görevden alınarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi talebi mahkeme tutanaklarına geçti. Şaibeli kurultay davası sürerken; Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu cephelerinin ağır haraketlere varan kavgası ise parti içindeki derin krizi ve ayrılığı çok net biçimde ortaya koydu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden yapılan kurultay için aday olmayacağını açıkladığı kararında kullandığı "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadeleri hafızalardayken 2. bir 'yüzüne tükürme' vakası daha yaşandı.
Akademisyen Emrah Gülsunar
İMAMOĞLU DESTEKÇİSİ AKADEMİSYENDEN KILIÇDAROĞLU'NA: HER YERDE YÜZÜNE TÜKÜRÜLMELİDİR
Ekrem İmamoğlu destekçiliğiyle bilinen akademisyen Emrah Gülsunar, Kemal Kılıçdaroğlu için, "Kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir." ifadesini kullandı. Emrah Gülsunar'a İmamoğlu trollerinin de destek verdiği görülülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve gazeteciler ise zehir zemberek sözlerle Gülsunar'a yüklendi.
"SİZ ONURUNUZU VE ŞEREFİNİZİ ÜÇ KURUŞA SATACAK KADAR HAYSİYETSİZSİNİZ"
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Siz edep çizgisinden çıktınız! Biz Anladık! Siz onurunuzu ve şerefinizi üç kuruşa satacak kadar haysiyetsizsiniz.
Siz de şunu anlayın; Kemal Kılıçdaroğlu sahipsiz de değildir, yalnız da değildir. Efendilerinize söyleyin, Kemal Kılıçdaroğlu size büyük lokma gelir.
Milyonlarca evladı ve seveni vardır..." dedi.
"YÜZÜNE TÜKÜRÜLECEK BİRİ VARSA KAMU KAYNAĞINI YAĞMALAYAN AHLAKSIZLARDIR!"
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, "Ahlaksız! CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için ettiği laflara bak! O lafları yersin bir gün… Senin ve sahiplerinin maması kesilecek diye panikliyorsun. Yüzüne tükürülecek biri varsa kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlardır! Ve ondan beslenen senin gibileridir! Sana değer verip sözüne inanan birileri varsa onlara da yazıklar olsun! Çok şey söylerim de senin gibi aile terbiyesi almamış biri için değmez!" ifadelerini kullandı.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak." dedi.
"BİRİLERİNE SELAM GÖNDERME ÇABASI"
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "onursuzluk", "haysiyetsizlik" gibi ifadeler, sadece kişisel bir düşmanlık değil, aynı zamanda bu ülkenin siyasetine yıllarını vermiş bir isme karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda birilerine selam gönderme çabasıdır." ifadelerini kullandı.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve daha birçok vekilde Gülsunar'a ağır sözlerle tepkisini gösterdi.