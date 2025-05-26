Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu cephesi birbirine girdi: Kamu kaynağını yağmalayan ahlaksızlar!

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Yüzüne tükürülecek birini arıyorsan dön aynaya bak." dedi.

"BİRİLERİNE SELAM GÖNDERME ÇABASI"

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "onursuzluk", "haysiyetsizlik" gibi ifadeler, sadece kişisel bir düşmanlık değil, aynı zamanda bu ülkenin siyasetine yıllarını vermiş bir isme karşı bilinçli bir itibarsızlaştırma ve aynı zamanda birilerine selam gönderme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve daha birçok vekilde Gülsunar'a ağır sözlerle tepkisini gösterdi.