Makam aracı rüşvet liderinden

CHP'li belediyelere rüşvet ağı ören suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e makam aracı tahsis ettiği ortaya çıktı. "Rüşvet lideri" diye de anılan Aktaş'ın Elif LPG & Akaryakıt adlı şirketi üzerine kayıtlı 34 AKT 500 plakalı aracın, CHP lideri Özgür Özel için VIP olarak özel dizayn edildiği ve yüksek güvenlik özellikleriyle donatıldığı öğrenildi. Ruhsatında Aralık 2023'te Aziz İhsan Aktaş'ın satın alındığı belirlenen makam aracının 1.5 yıl boyunca Özgür Özel'e tahsis edildiği tespit edildi. CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonrası tutuklanan ve itirafçı olduğu için ev hapsine çıkarılan Aziz İhsan Aktaş'ın eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın iki aracını değerinin çok üzerinde fiyatlarla satın aldığı, bu yolla Akpolat'a rüşvet aktardığı gündeme gelmişti. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı makam aracının da Aziz İhsan Aktaş tarafından tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bazı CHP'li ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e makam aracı tahsis ettiği belgelendi. Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı aracın suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu belirlendi. Ruhsat bilgilerinde, Aziz İhsan Aktaş'ın Elif LPG & Akaryakıt adlı şirketi üzerine 2023 yılında tescil olduğu görülen aracın 1.5 yıl boyunca Özgür Özel'e tahsis edildiği öğrenildi. CHP lideri Özgür Özel için VIP olarak özel dizayn edilen aracın yüksek güvenlik özellikleriyle donatıldığı ve zırhlı olduğu tespit edildi.Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da zorla araç tahsis ettirildiğini ifade etmişti. Aktaş'ın CHP İl Başkanlığı'na tahsis ettiği 06 CMN 251 plakalı Volkswagen Passat marka aracı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı ortaya çıkmıştı.Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ihaleler ve satın aldığı taşınmazların karşılığında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şahsi şirketi üzerine kayıtlı iki otomobili değerlerinin çok üzerindeki fiyatlara satın aldığı ve bu araçları satın aldığı fiyatların çok daha altında sattığı belirlenmişti.