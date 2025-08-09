Adana’yı lağım bastı

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58222 Sokak'ta taşan kanalizasyon yüzünden pis kokular ile yaşamak zorunda kalan vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.Kokudan dolayı maske takmak zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "ASKİ'yi arıyoruz çözeceğiz diyorlar ama 2 yıldır bu sorunumuzu çözemediler. Belediye yetkilileri oturduğumuz yere gelsinler, pis kokular yüzünden 1 dakika bile durmadan mahalleyi terk ederler" dediler.Adana Su ve Kanalizasyon İşleri İdaresi'ne (ASKİ) başvuru yaptıklarını dile getiren Erdal Aydın, "Yetkililere ilettik ancak bizim sokağımızla kimse ilgilenmiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.Pis suların evlerinin içine gireceğini dile getiren Metin Eser ise, "Penceremizi açıp evin içinde oturamıyoruz. Çok pis kokuyor, burada duramıyoruz" derken Tuğba Eser de, "Sular artık evimizin içine girecek. Çocuklar bir bakkala dahi gidemiyor. Şikâyette bulunduk ama bugüne kadar hiçbir olumlu sonuç alamadık" diyerek tepkisini dile getirdi.