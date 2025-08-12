Giriş Tarihi: 12.8.2025 09:21Son Güncelleme: 12.8.2025 09:26
SON DAKİKA | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga yolsuzluk operasyonunun ardından bir operasyon haberi de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yeni rüşvet operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
