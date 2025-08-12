Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 12.8.2025 09:21 Son Güncelleme: 12.8.2025 09:26

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga yolsuzluk operasyonunun ardından bir operasyon haberi de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yeni rüşvet operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga yolsuzluk operasyonunun ardından bir operasyon haberi de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yeni rüşvet operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

