SON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve kara para operasyonu: 17 gözaltı | Video
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yapılan rüşvet ve kara para operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı
