12.08.2025 | 09:24

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yapılan rüşvet ve kara para operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı

SON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve kara para operasyonu: 17 gözaltı | Video 12.08.2025 | 09:24
