Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.



Son Dakika: Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Dikkat çeken 'Liderler düzeyinde zirve' vurgusu | Video

"TÜRKİYE LİDERLER DÜZEYİNDE ZİRVEYE HAZIR"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.