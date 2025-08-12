Son Dakika: Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Dikkat çeken 'Liderler düzeyinde zirve' vurgusu | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.