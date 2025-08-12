Son Dakika: Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Dikkat çeken 'Liderler düzeyinde zirve' vurgusu | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:46
03:57
06:21
02:14
İşte İBB'deki rüşvetin en net görüntüsü | Video 12.08.2025 | 10:56
02:46
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 gözaltı | Video 12.08.2025 | 10:32
02:46
00:39
34:47
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.08.2025 | 19:17
15:00
01:08
Sağlık Bakanı Memişoğlu deprem bölgesinde | Video 11.08.2025 | 09:05
01:27
01:20
Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video 10.08.2025 | 12:34
01:14
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 09:03
00:24
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü 09.08.2025 | 20:58
33:36
22:59
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 08.08.2025 | 19:25
06:08
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 08.08.2025 | 17:01
03:53
Mahmut Övür | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 08.08.2025 | 16:59
09:57
Yavuz Donat | Öteki Türkiye 08.08.2025 | 16:55
04:43
Kerem Alkin | Türk ihracatçısına ‘erken’ uyarı 08.08.2025 | 16:51