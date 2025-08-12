SON DAKİKA | Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni gözaltılar

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi.

Kamuoyunda dikkat çeken birçok davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu pazar günü erken saatlerde gözaltına alındı.