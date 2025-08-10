Giriş Tarihi: 10.08.2025 19:16
Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir'in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail'le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...
Son dakika haberi: Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Bilindiği üzere Epözdemir, CHP-CIA-MOSSAD görüşmelerinin masa ortaklarından. FETÖ'den İsrail'e bir dizi karanlık temaslarla, hakim-savcılara rüşvet ve yargı ve medyada nüfuz kullanma işleriyle anılıyor. İşte Epözdemir'in karanlık sicili...