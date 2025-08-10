Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir'in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail'le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...
Giriş Tarihi: 10.08.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 19:45

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir'in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail'le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

Son dakika haberi: Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarının yöneltildiği öne sürüldü. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Bilindiği üzere Epözdemir, CHP-CIA-MOSSAD görüşmelerinin masa ortaklarından. FETÖ'den İsrail'e bir dizi karanlık temaslarla, hakim-savcılara rüşvet ve yargı ve medyada nüfuz kullanma işleriyle anılıyor. İşte Epözdemir'in karanlık sicili...

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

Avukat Rezan Epözdemir, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; avukat Epözdemir 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla gözaltına alındı.

LONDRA'YA GİTME HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Epözdemir'in sabah saatlerinde Londra'ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edildi. Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince arama yapıldı.

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

Çok sayıda polis aracı sabah saatlerinde hukuk bürosu önünde uzun süre bekledi. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.

İŞTE OFİSİNDEN ÇIKANLAR: PARA, ÇOK SAYIDA SENET VE...

Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yaptı. Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda yaklaşık 150 bin dolar para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildiği ortaya çıktı.

RÜŞVET, FETÖ VE CASUSLUK...

"Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınan Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el kondu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla alakalı açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Rezan Epözdemir hakkında iki ayrı soruşturmanın var olduğunu belirtti. Başsavcılık, "Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir'in iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

CIA VE MOSSAD TOPLANTISINA KATILMIŞTI!

Avukat Rezan Epözdemir, CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masasında da görüntülenmişti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'la yan yana, CIA elemanı Rubin'le aynı masada yer alan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da destek vermişti.

Avukatın vukuatlı temasları!

CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masası görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüşmelerin İstanbul ayağında kamuoyunda avukat kimliğiyle tanınan ve gündemdeki kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir'in yer alması ise dikkat çekmişti. MOSSAD ajanı Dan Arbell'la yan yana, CIA elemanı Rubin'le aynı masada yer alan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmasıyla hatırlanıyor.

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

Hakkında "FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkıyor" denen Epözdemir'in İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor.

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

RÜŞVET

Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalardan biri rüşvet iddiası. Söz konusu iddia A.D. isimli tanığın ifadeleri ile WhatsApp ve HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyor.

Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra tanık A.D'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

TAHLİYE İÇİN 150 BİN DOLAR İDDİASI

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi

Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

HTS/BAZ VE WHATSAPP KAYITLARINA İNCELEME

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç.'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı.

Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç.'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi.

Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı öne sürülüyor.