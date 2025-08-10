Gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir’in karanlık sicili: Siyasi ve askeri casusluk, FETÖ’ye yardım, İsrail’le kirli temaslar, rüşvet ve şantaj...

HTS/BAZ VE WHATSAPP KAYITLARINA İNCELEME

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç.'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı.

Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç.'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi.

Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı öne sürülüyor.