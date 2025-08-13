Rezan Epözdemir hakkında 2. bomba! Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun! Hülya Kurtaran ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

KAYINVALİDESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazi bir hayata sahip olduğu belirtilen Hülya Kurtaran'ın bir anda ulaştığı maddi güç şüpheleri artırırken, Kurtaran'ın bizzat Rezan Epözdemir'in kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü iş insanının oğlu sabah.com.tr'ye anlattı: Rezan Epözdemir 2 milyarlık malımıza çöktü

Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve 'FETÖ'ye yardım iddiasıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir'in miras davasında Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu devre dışı bırakmak için yargı içindeki gücünü kullandığı öne sürüldü.

2022 yılında 2 milyar liraya varan değere sahip Göktürk'teki 100 gayrimenkul, satıştan 45 gün önce 100 bin TL sermaye ile kurulan Kurtaran Gayrimenkul tarafından 243 milyon 508 bin liraya satın alınırken, Sabah.com.tr'ye konuşan Saçaklıoğlu ailesinden isimler, Hülya Kurtaran'ın sembolik olarak şirketin sahibi olarak gösterildiğini, kendisinin 243 milyon 508 bin TL'yi vermesinin mümkün olmadığını belirtti.

Aile, Kurtaran Gayrimenkul'ün Göktürk'teki mülkleri yok pahasına almak için avukat Rezan Epözdemir tarafından kurdurulduğunu da iddia ediyor. Rezan Epözdemir'in Kurtaran Gayrimenkul'ün avukatlığını yapması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor. Sabah.com.tr'nin ulaştığı Emine Saçaklıoğlu'nun oğlu Mehmet Saçaklıoğlu, "Rezan Epözdemir ve ekibi Ömer Saçaklıoğlu'nun yasal eşi ve mirasçısı annem Emine Saçaklıoğlu'nun bütün mirasına çöktü. Yetmedi, annem hakkında tutuklama kararı çıkardılar, ülkesine girmesini engellediler. Çok mağdur ettiler." sözleriyle Epözdemir'in miras sürecinde aktif rol aldığını öne sürdü.