AK Parti’li Yayman: Muhtar bile olamaz dediler Milletimiz Başkan yaptı

Yayman, Türkiye'nin 2001 öncesindeki siyasi tablosunu hatırlatarak, "AK Parti iktidara gelmeden önce hükümetlerin ömrü 8 ay, parlamentonun ömrü 2 yıldı. O günlerden bugünlere gelmek sessiz bir devrimdir" dedi.

Yayman, AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılındaki atmosferi şu sözlerle anlattı:

"Merkez siyaset çökmüş, yolsuzluklar almış başını gitmişti. Türkiye, anayasa kitapçığı krizinden çıkmış, siyaset ve parlamentonun itibarı yere düşmüştü.

MUHTAR BİLE OLAMAZ DEMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi yasaklar getirilmiş, 'Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz' manşetleri atılmıştı. Siyasi yasak getirilerek yolu kesilen Cumhurbaşkanımız tüm engelleri aşarak Türkiye'ye çağ atlatmıştır.

İşte o şartlarda kurulan AK Parti bugün 25 yaşında. Bu, sadece Türkiye için değil dünya siyaseti için de olağanüstü bir başarıdır."

AK Parti'nin başarısını üç ayrı pencereden değerlendiren Yayman, ilk olarak Türk siyasi tarihindeki örneklere işaret ederek, "Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi gibi örnekler var ama AK Parti, karakteri, vizyonu ve istikrarıyla hepsinden farklı bir çizgiye sahiptir" dedi.

İkinci olarak dünya siyasetine dikkat çeken Yayman, "Avrupa'da 24 yıldır seçimle iş başında olan bir hükümet yok. Dünyada bunun tek örneği Japonya'dadır. Bu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir durum" diye konuştu.

Üçüncü başlık olarak partinin kendi iç yapısına değinen Yayman, "2001'deki kadrolardan bugün farklı isimler var ama söylemde, vizyonda ve değişimde bir süreklilik var. Cumhurbaşkanımız Ahmet Hamdi Tanpınar'a atıfla 'Süreklilik içinde değişim' dedi. 25. yılında Cumhurbaşkanımızın toplumsal desteği yüzde 52'dir.

Bu, başlı başına üzerine düşünülmesi gereken büyük bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

BAŞARININ SIRRI: SAHİCİ LİDERLİK VE MİLLETLE İÇ İÇE OLMAK

AK Parti'nin 25 yıllık iktidarının sırrını "Cumhurbaşkanımızın sahici liderliği" ve "Milletin içinde olmak" şeklinde özetleyen Yayman, "Biz masada değil, sahadayız. Milletin nabzını tutuyor, hata yapıldığında bundan dönüyor, değişimi ve reformculuğu parti karakteri haline getiriyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinden yeni anayasa çalışmalarına, emekli sorunundan küresel iklim değişikliğine kadar pek çok konuda AK Parti'nin gündemi belirlediğini vurgulayan Yayman, "En basit konudan en karmaşık meseleye kadar milletin önüne bir proje ve gelecek hayali koyan parti AK Parti'dir. CHP'nin hiçbir projesi ve vaadi yoktur" şeklinde konuştu.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN AK PARTİ'YE KATILIMI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye katılmasına da değinen Yayman, "Özlem Hanım kendini ispatlamış bir isim. Aydınlıların 'Topuklu Efe' diye nitelendirdiği, yiğitliği ve hizmet odaklı çalışmalarıyla bilinen bir belediye başkanı. Salonda tebriklerimi ilettim. Konuşması özgüvenliydi, CHP'ye net bir şekilde rest çekti" dedi.

Çerçioğlu'nun tercihini "iktidar umudu olan" bir partiye geçmek olarak yorumlayan Yayman, "Bu katılım kıymetlidir. Aydın'ın sorunlarının Cumhur İttifakı'yla çözüleceğine inanıyorum.

Siyasetçi umut olan yere gider. Özlem başkan doğru karar vermiştir. Partimize katılımlar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP ULUSAL İKTİDARA DEĞİL PARTİ İÇİ İKTİDARA TALİP

CHP'li belediyelerde yaşanan sorunlara değinen Yayman, "Su kesintileri, çöplerin toplanmaması, trafik keşmekeşi, deniz kirliliği… CHP, kendi belediyelerindeki sorunlara çözüm üretmiyor. Kendi partisine katılanlara seviniyor ama AK Parti'ye katılanlara itibar suikastı yapıyor. CHP hızla iç karışıklığa ve kaosa sürükleniyor" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK YÜZDE 75

Terörsüz Türkiye hedefinin milli bir çözüm süreci olduğuna vurgu yapan Yayman, "Pazarlık yok, şehit ailelerini ve güvenlik güçlerini rahatsız edecek bir adım yok. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürecin içinde. Kamuoyu desteği yüzde 75. Öncelik pratik adımlar ve sahada uygulama olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hakkarili anne ile Hataylı anne evlatlarının mezarı başında aynı duayı okuyorsa bir yanlışlık var" sözlerini hatırlatan Yayman, "Üçüncü ülkelere fırsat vermeden sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'E ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına da değinen Yayman, "Sürekli iddia ortaya atıp sonuç alamayan bir siyaset tarzı izliyor. Buna yalancı çoban hikayesi derler. Sonunda kaybeden Özgür bey olacaktır. Bu dil ne CHP'ye ne Türk siyasetine kazandırır. Parti içindeki taht kavgalarını 'cambaza bak' siyasetiyle kapatmaya çalışıyor" dedi.

YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ

Yayman, sözlerini şu şekilde tamamladı: "AK Parti 25 yaşına CHP'ye bakarak değil, millete bakarak ulaştı. Bizim gündemimiz refahı artırmak, demokrasiyi kurumsallaştırmak, reformları hayata geçirmek ve Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmektir.

Biz 24 yıldan aldığımız güç ve ilhamla milletimizle yeni bir başarı hikayesi yazacağız" sözlerini kullandı.