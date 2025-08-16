Elektrik direğine asmakla tehdit etmişlerdi! Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun trol ordusundan şikayetçi olacak!

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında son operasyon Ekrem İmamoğlu'nun trol ağına yönelikti. Trol ağının hedef aldığı isimler şimdi suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şikayetçi olacak isimler arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var.
Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38. Kurultay'ın dava sürecinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan trol ağı Kılıçdaroğlu'nu hakaret etmekle kalmamış ölümle de tehdit edilmişti.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can güvenliğine yönelik açık tehdit aldığını dile getirmiş, "Beni elektrik direğine asmak isteyenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de var." demişti.
Trol ağının sosyal medya saldırılarıyla ilgili çok sayıda suç duyurusu olduğu öğrenildi.
İmamoğlu'nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu'ndan şikayet
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da dün yapılan operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada 44 kişiden 9'unun sosyal medya yapılanmasında olduğu belirtilmişti.
İşte savcılığın o açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında dokuz şüpheli olmak üzere toplamda 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir"