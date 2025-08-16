Elektrik direğine asmakla tehdit etmişlerdi! Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun trol ordusundan şikayetçi olacak!

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can güvenliğine yönelik açık tehdit aldığını dile getirmiş, "Beni elektrik direğine asmak isteyenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de var." demişti.

Trol ağının sosyal medya saldırılarıyla ilgili çok sayıda suç duyurusu olduğu öğrenildi.

İmamoğlu'nun trol ordusuna operasyon! Kılıçdaroğlu'ndan şikayet

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da dün yapılan operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada 44 kişiden 9'unun sosyal medya yapılanmasında olduğu belirtilmişti.