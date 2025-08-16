İkinci Minguzzi vakası

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır (22), kız kardeşine küfredip taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır yaralandı. Olaya karışan 3 kardeş ile babaları tutuklandı.



Kardeş oldukları öğrenilen Taha (14), Samet (17) ve Emir Z. (19) ile babaları Cemal Z. (45) tutuklandı.

YOL KAVGASIYLA BAŞLADI

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkândan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen saldırıda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi benzer bir saldırıda katledilmişti.





ŞÜPHELİLERİN KARANLIK GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan 3 kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, bıçak ve kılıçlarla poz verdikleri, geçmişte canlı yayında bir kişinin kulağını kestikleri belirlendi. Mahalle sakinleri, zanlıların daha önce de silahlı tehdit, saldırı ve taşkınlık yaptığını, olay gecesi de organize şekilde hareket ettiklerini söyledi.





'KÜFRETTİ, TACİZ ETTİ'

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır, "Biz kızımla dükkândan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan'ı aradık. Hakan geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığın oraya yığdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada" dedi.