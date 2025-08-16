İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı!
Sarıyer'de dışarıda arkadaş grubuyla oturan Mir Hüseyin D. (22) ile S.Y. (16) arasında, iddiaya göre, kız meselesi yüzünden kavga çıktı. S.Y. eline aldığı bıçağı, bir süre kovaladığı Mir Hüseyin D.'nin ensesine sapladı. Mir Hüseyin D., ensesine saplanan bıçakla hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yakalandı. Sırtındaki bıçak çıkarılan Mir Hüseyin D.'nin tedavisi sürüyor.
