İmamoğlu’nun trol ekibine operasyon

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen yeni operayonda 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü ve firari Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi de yer alıyor. Ayrıca sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınanlardan Utku Doğruyol'un, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu ifade edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri sabah saatlerinde çok sayıda adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında dokuz şüpheli olmak üzere toplamda 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.





GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN KUZENİ DE VAR

Soruşturma kapsamında SABAH yeni detaylara ulaştı. Şüphelilerden 20'sinin firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları, farklı firma ve şirketlerin sahibi olarak Emrah Bağdatlı'nın kontrolünde ihaleler aldıkları iddia edildi. Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı ile Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü de gözaltına alınanlar arasında yer alırken sosyal medya yapılanması kapsamında gözaltına alınan dokuz kişinin başında Utku Doğruyol ve Mahir Gün isimli kişilerin olduğu ifade edildi. Utku Doğruyol'un, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı 2015 yılında şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu ifade edildi.





HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

BEYOĞLU Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat