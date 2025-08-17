Başkan Erdoğan’dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızı için tebrik telefonu

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.

Başkan Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu | Video

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde teğmenlik diplomasını aldı.

DİPLOMASI VERİLDİ



Milli Savunma Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından mezuniyet törenine ilişkin paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı, Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi." denildi.





Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diplomasının verildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.