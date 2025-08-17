Başkan Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti.