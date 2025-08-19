Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden' kampanyası ile evler hızla yenileniyor. Evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Yusuf Berk'in "Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek" sözlerini alıntılayarak, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın" ifadelerini kullandı. Kampanyayla evini yenileyen Yusuf Berk, 6 Şubat depremlerinden sonra evlerinin dönüştürmeye karar verdiklerini anlattı.

Berk, "Binamız depreme dayanıklı değildi. Yarısı Bizden kampanyası bize ilaç oldu. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu müjdeyle beraber evimizi dönüştürebildik. Devletimizin desteğiyle beraber binamız şu an ayakta. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın devletine güvenmelerini, tüm şartları yerine getirmelerini, şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum" yorumunu yaptı.





'ÇOCUK GİBİ SEVİNDİK'

Hak sahibi Volkan Dağdevir ise 50 yıllık binalarının dönüşüm sürecini anlatarak, "İlk önce yüzde 100'lük bir çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Kampanyadan faydalanmamız için bakanlıktan onay çıktı. Güzel haber geldikten sonra gerçekten çok mutlu olduk, çocuk gibi sevindik. İlk aşamasından son aşamasına kadar ve beton atılırken de buradaydık. Müteahhidin kullandığı malzemeleri, demirleri gördük. A'dan Z'ye ustamızın kullandığı demirler, betonlar hep kaliteydi. Biz tedbirimizi ve desteğimizi aldık. Huzurluyuz, mutluyuz. Yeni dairemiz oldu" dedi.