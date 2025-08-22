Terörsüz Türkiye hedefine provokasyon uyarısı

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, önceki gün düzenlediği toplantıda arka arkaya provokasyon uyarıları geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu yöndeki açıklamalarından sonra İHH (İnsan Hak Ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım da özellikle İsrail'e dikkat çekti. Yıldırım, İsrail'in bölgede Türk, Kürt, Arap kardeşliğinin önündeki engel olduğunu ifade ederek, "Önümüzde çok büyük bir tehlike var. Bu tehlike İsrail'in şımarıklığı ve bu tehlike bugünden yarına kapımıza kadar geliyor" dedi. İHH Temsilcisi Barış Oktay da, "Silahsızlanma sürecinin herhangi bir provokasyona ve sabotaja maruz kalmaması için uzatılmaması önem arz etmektedir. Bu ihtimaller göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirleri aksatılmadan silahsızlanma süreci bitirilmelidir.

PKK silahsızlanma takvimi açıklamalı, silahsızlanmaya en kısa zamanda tümüyle son vermelidir" dedi. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Başkanı Kaya Kartal "Tekrar silaha dönülmesini ya da kan akmasını engelleyecek mekanizmalar ve fikirler üretmek, yapıcı tavır içerisinde olmak hepimizin bu topraklara, bu ülkenin insanlarına karşı temel bir sorumluluğudur" açıklamasında bulundu. İHD ve Tahir Elçi Vakfı yöneticileri de sürecin hızla tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

ANNELERDEN SÜRECE DESTEK

KOMISYON toplantısına katılan Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri'nden sürece destek geldi. Barış Anneleri'nden Nezahat Teke "Gencecik evlatlarımızı değil de silahları toprağa gömelim. Yepyeni bir sayfa, tertemiz bir defter, anaların tülbendi gibi bembeyaz şeffaf bir defter kurmak istiyoruz. Giden gitti, gidenleri geri getiremiyoruz ama kalanlar gitmesin, başka analar ağlamasın" dedi.

BAŞKANLAR DİNLENECEK

KOMISYON önümüzdeki hafta Ahlat'taki programlar nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri toplanacak. Komisyon, çarşamba günü eski Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, perşembe günü de Türkiye Barolar Birliği'ni dinleyecek.