Terörsüz Türkiye kapı kapı anlatılıyor

AK Parti tarafından 8 Ağustos'ta başlatılan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 14 günde 36 ilde şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı mektuplar verilirken, vatandaşlara yönelik yazılan mektuplar da ulaştırılıyor. AK Parti tarafından Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının ilk startı 8 Ağustos'ta verilmişti. Buluşmalar kapsamında 81 ilde vatandaşlarla bir araya geliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı iki mektup hem şehit ailelerine ve gazilere hem de vatandaşlara ulaştırılıyor.

KADIN KOLLARI MEKTUPLARI DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR:

Mektuplar, AK Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından vatandaşlara iletiliyor. 36 ilde şehit ve gaziler ziyaret edilerek mektuplar ulaştırılırken, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da 10 ilden fazla noktada buluşmalara dahil oldu.

BİLECİK'TE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, dün gerçekleştirdikleri Bilecik ziyareti kapsamında da şehit Osman Er'in ailesine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu ileten Ercan, ayrıca Kıbrıs gazisi Fahri Karatay'ı da ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Ercan aileler ile sohbet etti.

'MUKADDES DEĞERLERE LEKE SÜRDÜRMEDİK': Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı mektupta, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik, binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu, ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DETAYLAR ANLATILIYOR: Buluşmaların ana gündemi ise terörsüz Türkiye olurken, sürece dair detaylar vatandaşlara anlatılıyor. Buluşmaların sonuncusu ise İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.