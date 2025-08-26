Göle Belediye Başkanı CHP’den istifa etti

Ardahan'ın Göle ilçesinde geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen Gökhan Budak, partisinden istifa etti. CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelmeyi dert edinmediğini belirten Budak, "Sadece küçük olsun benim olsun anlayışına sahip. Ben de bu anlayıştan bıktım artık, o yüzden partiden istifa ettim. Halka hizmet için geldim, kişisel çıkarlara alet olmayacağım" dedi. Budak, partisinden ayrılma gerekçelerini şu sözlerle dile getirdi: "Ben bunları doyuramadım. İlçe yönetimi ve parti çevresi bizden hizmet yerine sürekli kişisel egolarını tatmin etmemiz için bir beklenti içindeydiler. Ben ise 'Bu halk beni seçti, ben halka hizmet için belediye başkanı oldum' dediğimden dolayı onlarla ters düştüm. Ankara'dan Göle'ye, hemşerilerime hizmet etmek için geldim ama hayal kırıklığına uğradım. CHP yönetimi hiçbir zaman bana sahip çıkmadı. Ne il, ne ilçe yönetiminin derdi halka hizmet olmadı, onlar hep şahsi çıkarları için benden bir beklenti içindeydiler. Ne derdimizi sordular ne de Göle'nin halini hatırını merak ettiler."