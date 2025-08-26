Üniversite kontenjanlarının yüzde 99’u doldu

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2025 YKS yerleştirme sonuçları, "ykssonuc. osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

KAYITLAR 1-3 EYLÜL'DE

Tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, "Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek" dedi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.

Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı" ifadelerini kullandı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75.8 olarak gerçekleşti.



BİRİNCİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNİ SEÇTİ

YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu. Yurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20.5'i ilk tercihine yerleşti. 2. tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12.1, 3. tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9.3 oldu. Böylece adayların yüzde 42'si ilk 3 tercihinden birini kazandı.