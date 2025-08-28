Gök Vatan’da adeta kuş uçmayacak! Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik kubbe!

Türkiye, jeopolitik olarak ateş çemberinin ortasında yer alırken, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla hissediliyor. Türk savunma sanayii, milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" ile bu alanda kritik bir adım attı.

Yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla donatılan sistem, ülke semalarını koruyarak Türkiye'yi dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve milli bir hava savunma ağına kavuşturacak..

Çelik Kubbe ağındaki 47 sistem envanterde:

Hisar O 100: Orta irtifa hava ve füze savunma sistemi



Yerli imkanlarla geliştirilen HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS), 2 farklı füzeyi kullanabiliyor. Bunlardan ilki, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı HİSAR-O+ Füzesi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan HİSAR-O+ Füzesi, 25+ kilometre menzile sahip.

HİSAR-O OİHSFS'de kullanılacak radar arayıcı başlıklı HİSAR-RF Füzesi için menzil bilgisi ise daha önce net olarak açıklanmamıştı. SavunmaSanayiST.com'un '35+ kilometre' olarak sınıflandırdığı HİSAR-RF'in menzili, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından açıklandı.



Siper: Uzun menzilli hava savunma sistemi



Siper vatan topraklarının hava saldırılarında korunması için Çelik Kubbe'nin ana bileşenidir. Uzun menzilli hava savunma sistemi Siper Çelik Kubbe'ye entegre edilecek. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' vatanı korumaya başlayacak. Siper 1 100+ km menzile sahipken Siper 2 ise 150+ km menzile sahip olacak.



ALP 300-G, 100-G: Radar sistemleri

ALP 300-G, Aktif Elektronik Taramalı Anten (AESA) ve sayısal hüzme oluşturma teknolojileri sayesinde hava soluyan platformlardan balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesi karşısında üstün tespit ve takip kabiliyeti sunuyor. Sistem, radar kesit alanı düşük platformlara karşı da yüksek etkinlik sağlıyor.



Redet: Elektronik Harp Sistemleri

Puhu: Elektronik Destek Sistemleri

Korkut: Yakın Saha Hava Savunma araçları

