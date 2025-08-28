Gök Vatan’da adeta kuş uçmayacak! Türkiye’nin yeni nesil hava kalkanı: Çelik kubbe!

Türkiye, jeopolitik olarak ateş çemberinin ortasında yer alırken, hava savunma sistemlerinin önemi her zamankinden daha fazla hissediliyor. Türk savunma sanayii, milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" ile bu alanda kritik bir adım attı.
Yüzde yüz yerli radar, komuta-kontrol ve atış platformlarıyla donatılan sistem, ülke semalarını koruyarak Türkiye'yi dışa bağımlılıktan uzak, sürdürülebilir ve milli bir hava savunma ağına kavuşturacak..
Çelik Kubbe ağındaki 47 sistem envanterde:
Hisar O 100: Orta irtifa hava ve füze savunma sistemi
Yerli imkanlarla geliştirilen HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS), 2 farklı füzeyi kullanabiliyor. Bunlardan ilki, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı HİSAR-O+ Füzesi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan HİSAR-O+ Füzesi, 25+ kilometre menzile sahip.
HİSAR-O OİHSFS'de kullanılacak radar arayıcı başlıklı HİSAR-RF Füzesi için menzil bilgisi ise daha önce net olarak açıklanmamıştı. SavunmaSanayiST.com'un '35+ kilometre' olarak sınıflandırdığı HİSAR-RF'in menzili, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından açıklandı.
Siper: Uzun menzilli hava savunma sistemi
Siper vatan topraklarının hava saldırılarında korunması için Çelik Kubbe'nin ana bileşenidir. Uzun menzilli hava savunma sistemi Siper Çelik Kubbe'ye entegre edilecek. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' vatanı korumaya başlayacak. Siper 1 100+ km menzile sahipken Siper 2 ise 150+ km menzile sahip olacak.
ALP 300-G, 100-G: Radar sistemleri
ALP 300-G, Aktif Elektronik Taramalı Anten (AESA) ve sayısal hüzme oluşturma teknolojileri sayesinde hava soluyan platformlardan balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesi karşısında üstün tespit ve takip kabiliyeti sunuyor. Sistem, radar kesit alanı düşük platformlara karşı da yüksek etkinlik sağlıyor.
Redet: Elektronik Harp Sistemleri
Puhu: Elektronik Destek Sistemleri
Korkut: Yakın Saha Hava Savunma araçları
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video
ASELSAN'ın ''Büyük gün 27 Ağustos'' paylaşımı merak uyandırmıştı. ASELSAN, Çelik Kubbe'ye ilişkin 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerini teslim etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bugün tarihi bir adım attıklarını belirterek, "6 bin 500 dönümlük, yeni Oğulbey yerleşkemizde, 1,5 milyar dolar değerindeki yatırımı heyecanla başlatıyoruz." dedi.
"Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Akyol, burada yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın hikayesinin, hayalden gerçeğe giden yolda cesur adımlar atan bir milletin hikayesi ve Türk milletinin gerçekleşmiş hayali olduğunu dile getirdi.
Hava savunmadan radara, elektronik harpten haberleşmeye, akıllı mühimmattan elektro-optiğe kadar birçok kritik teknolojide dünya liginde olduklarına dikkati çeken Akyol, bu birikimin, artık "Çelik Kubbe" mimarisinde vücut bulduğunu söyledi.
Akyol, tarihin akışını değiştiren dönüm noktaları olduğuna işaret ederek, 2004 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararlarının, Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini anımsattı.
3 ÖNEMLİ HAMLE
ASELSAN'ın son 20 yılda aştığı her kritik eşiğin, o gün Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik duruşun eseri olduğunun altını çizen Akyol, "Bugün, sizin o gün yaktığınız meşaleyi üç büyük hamleyle, daha da ileriye taşıyoruz. İlk olarak, Çelik Kubbe kapsamında, 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerini şanlı ordumuza teslim ediyoruz. Sadece bir başlangıç olan bu teslimatlarla, gök vatanımız daha güvenli olacak. Bu sistemlerden daha fazla üretmek, yeni yetenekler kazanmak ve kahraman ordumuzu bu sistemlerle donatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta ROKETSAN ve TÜBİTAK olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Akyol, Çelik Kubbe ile de entegre çalışacak olan AKINCI SİHA'dan dünyanın en iyi kamerası ASELFLIR-600 ile çekilen görüntüleri, bu tören boyunca anbean yayınladıklarını bildirdi.
Sahada zor şartlar altında olduğu gibi bu mutlu günlerinde de birlikte çalıştıkları BAYKAR'a teşekkür eden Akyol, "Bugün ikinci olarak, seri üretim kapasitemizi yüzde 40 artıran, 14 yeni tesisimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü ve tarihi bir adım olarak, 6 bin 500 dönümlük, yeni Oğulbey yerleşkemizde, 1,5 milyar dolar değerindeki yatırımı heyecanla başlatıyoruz." ifadesini kullandı.
HALUK GÖRGÜN: BURADA SADECE MÜHENDİSLİK DEĞİL, STRATEJİK AKIL İNŞA EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 83'lere çıktığını ve 7,5 milyar dolara yakın yıllık ihracat hacmiyle 185 ülkede kullanıcı ağı oluşturulduğunu bildirdi.
Toplam 3 bin 500'den fazla firma ve 100 bine yakın çalışanla 1380'den fazla proje üzerinde çalışıldığını vurgulayan Görgün, savunma sanayisinin 100 milyar doları aşkın proje hacmiyle örnek gösterilen bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.
Görgün, toplam teslimat tutarı 460 milyon doları aşan, 47 araçlık savunma sistemlerinin stratejik caydırıcılığı da artırdığını belirterek, "Teslimatını gerçekleştirdiğimiz, HİSAR O 100 ve SİPER Hava Savunma Sistemleri, ALP 300-G ve 100-G Radar sistemleri, PUHU ve REDET Elektronik Harp Sistemleri, KORKUT Yakın Saha Hava Savunma Araçları, Türk mühendisliğinin imzasını taşımakta ve yalnızca sahada güvenlik güçlerimizin omuzlarını değil, aynı zamanda milletimizin yüreğini de güçlendirmektedir." diye konuştu.
Teslimatı gerçekleşen Çelik Kubbe bileşenlerinin, sadece teknolojik değil aynı zamanda stratejik bir duruşu da temsil ettiğine dikkati çeken Görgün, yerlilik oranı, entegrasyon gücü ve operatif çeviklik açısından NATO standartlarının ötesine geçen bu sistemlerin, bir ülkenin "kendi gökyüzünü kendi evlatlarının ürettiği sistemlerle korumasının gururu" olduğunu ifade etti.
"OĞULBEY İLE 8 BİN İSTİHDAM"
Görgün, bugün aynı zamanda toplam 280 milyon doları aşan yatırım hacmine sahip, 165 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana yayılan 14 yeni ASELSAN tesisinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu da yaşadıklarını dile getirdi.
Açılacak bu tesislerle ASELSAN'ın üretim kapasitesinin yüzde 40 artacağını belirten Görgün, şunları kaydetti:
"4 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak. 23 bin metrekare temiz oda ve laboratuvar altyapısıyla ileri test ve entegrasyon süreçleri desteklenecek. Açılışını yaptığımız yapıların her biri, savunma sanayisi teknolojimizin katma değerini yükselten önemli birer yatırım halkasıdır. Bu yapıları sadece üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda stratejik inovasyon merkezleri olarak tanımlamak doğru olacaktır. Bugün temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü, geleceğin komuta kontrol sistemlerinin, ileri haberleşme ağlarının, kuantum teknolojilerinin ve yapay zeka tabanlı savunma algoritmalarının geliştirileceği öncü bir merkez olacaktır. Toplam yatırım tutarı 1.5 milyar dolar olacak olan bu yeni üs, 8 bin kişiye istihdam sağlayacaktır. Burada yalnızca teknolojiyi değil aynı zamanda geleceğin sistemlerini de üreteceğiz. Burada sadece mühendislik değil, stratejik akıl inşa edeceğiz. Oğulbey, yeni nesil mühendislik çözümleri için bir üs, Türkiye'nin teknolojik atılımı için stratejik bir sıçrama noktası olacaktır."
"TÜRKİYE YÜZYILI, TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN YÜZYILI OLACAKTIR"
Görgün, bugün geleceğe doğru atılan mühendislik adımlarına, savunma altyapılarına kazandırılan yatırımlara, yerli ve milli üretimin gururuna birlikte tanıklık ettiklerini söyledi.
Bunun yalnızca bir sektörün değil, bir milletin ortak gururu olduğunu vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle başta stratejik duruşu ve kararlı liderliği ile bizlere her daim yol gösteren Cumhurbaşkanımıza, projelerde emeği geçen kıymetli ASELSAN aileme, Başkanlığımız personeline, yüklenici firmalarımıza ve vatan sevgisiyle gece gündüz demeden çalışan tüm mühendis, teknisyen ve uzmanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 3 bin 500'ün üzerinde firma ve gece gündüz demeden çalışan 100 bin savunma sanayii çalışanı ile Türkiye Yüzyılı, Türk mühendisliğinin yüzyılı olacaktır. Savunma sanayisi ise bu yüzyılın omurgası olacaktır."