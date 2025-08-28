Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video
Türkiye, savunma sanayisindeki milli hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, Türk semalarında güvenlik şemsiyesi oluşturarak ülkenin stratejik caydırıcılık gücünü üst seviyeye taşıyor. ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE iş birliğiyle geliştirilen proje, çok katmanlı savunma anlayışıyla farklı tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor.
