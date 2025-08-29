Türkiye savunmada küresel aktör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle dünyaya tanıttığı Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe dünyada ses getirdi.

TÜRKİYE'NİN KABİLİYETİNİ GÖSTERİYOR

Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelik Kubbe sistemlerinin dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluştuğuna ilişkin sözlerine işaret ederek, "Türkiye, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun ardından, savunma sanayiine büyük yatırımlar yaparak silah alanında kendi kendine yeterli hale gelmeyi hedefliyor" ifadesini kullandı.

Amerikan Bloomberg kanalı, "Erdoğan yönetiminde NATO üyesi Türkiye, Ortadoğu'daki varlığını genişleten ordusunu güçlendirmek için savaş uçağı, fırkateyn, insansız hava aracı ve balistik füze üretmeye yönelik çalışmalar yürütüyor" ifadelerine yer verdi.

United Press International (UPI) ajansı, tanıtılan sistemin Türkiye'nin gelişmiş savunma sistemleri tasarlama ve üretme kabiliyetini gösterdiğini kaydetti.

'DÖNÜM NOKTASI'

İngiliz haber ajansı Reuters'in haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ASELSAN'ın yeni bir teknoloji üssüne yapacağı 1.5 milyar dolarlık yatırımla, üretim kapasitesini iki katından fazla artıracağını duyurduğu belirtildi. Haberde, Erdoğan'ın, ilk etabının 2026 ortalarında devreye girmesi beklenen üssün, "ülkedeki en büyük savunma sanayii yatırımı ve Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi" sözlerine dikkati çekildi.

"The Independent" gazetesi "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sisteminin ülkenin savunma ihtiyaçları için "dönüm noktası" olduğu açıklamasını öne çıkardı.

Katar'ın Al Jazeera kanalı, "Çelik Kubbe" sisteminin, Türk savunma sanayiinin özgürlüğü açısından tarihi bir adım olduğunu ve ülkeyi "hava savunmasında yeni bir seviyeye" taşıdığını vurguladı. Haberde, özellikleri ön plana çıkarılan sistemin dost ve müttefik ülkelerle paylaşılabileceğine dair diplomatik açılımlara da gönderme yapılırken, bu stratejinin Türkiye'nin küresel savunma diplomasisini güçlendireceği belirtildi.

İsrail merkezli i24 News ise Çelik Kubbe sisteminin Türkiye'yi savunma alanında küresel bir aktör konumuna taşıyacağı yönündeki açıklamaları öne çıkardı.

Tokyo merkezli Nikkei gazetesi, savunma devlerinin Türkiye'de büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekti. DIŞ HABERLER



İSRAİL KAMUOYUNDA TÜRKİYE PANİĞİ:

'TÜRK ORDUSU BİZDEN KATBEKAT GÜÇLÜ'

TÜRK savunma sanayiine yapılan yatırımlar İsrail kamuoyunda paniğe yol açtı. Times of Israel, i24News Yedioth Aronoth gibi medya organları Türkiye'nin küresel gücüne dikkat çeken haberler yaptı. İsrailli sosyal medya kullanıcıları ise Türkiye ile olası bir savaş ihtimalinden bahsederek yaşadıkları tedirginliği dile getirdi.

Türkiye'nin İsrail'e göre katbekat güçlü bir orduya ve gelişmiş savunma sanayiine sahip olduğuna dikkat çeken bir İsrailli, "Türkiye ile doğrudan savaşa girme ihtimalimiz, İran ile savaşa girme ihtimalinden çok daha fazla. Kulağa çılgınca geliyor, evet ama gerçek bu" dedi. Türkiye'nin tek başına yüksek sesle İsrail'in karşısında durduğunu söyleyen başka bir İsrailli ise, "Bu, Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl önce kaybettiği Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hayalinin bir parçası" ifadelerini kullandı. Semih KARA / SABAH





6 KATMANLI SAVUNMA

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi, Türkiye'nin üzerinde güvenlik şemsiyesi oluşturarak ülkenin stratejik caydırıcılık gücünü üst seviyeye taşıyacak. ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE işbirliğiyle geliştirilen proje, çok katmanlı savunma anlayışıyla farklı tehditlere karşı etkin koruma sağlıyor. Çelik Kubbe ağındaki 47 sistem envantere girdi. KORKUT, HİSAR A+, HİSAR O, SİPER GÖKDEMİR, GÖKBERK, İHTAR ve ALP 300-G radarları, Çelik Kubbe'nin temel bileşenlerini oluşturuyor. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Çelik Kubbe'nin toplamda 3 aşamadan oluşan bir hava savunma sistemi olduğunu belirterek, "Çelik Kubbe, farklı menzil ve irtifalarda görev yapan unsurları tek bir sistem altında birleştiriyor. Radarlar, elektrooptik sensörler ve elektronik harp teknolojileri sayesinde tehditler anında tespit edilerek yok ediliyor. Demir Kubbe 4 km'den başlıyor. 4'ün altındaki hedefleri göremiyorsunuz Demir Kubbe'de. Bizim Çelik Kubbe'miz 1.5'tan başlıyor dolayısıyla 6 katmanlı. 783 bin kilometrekarelik alanın tüm hava resmi ve hava savunma sistemi Ankara'daki merkezden kontrol edilecek" dedi. Kerim CENGİL / SABAH



'ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ'

GAZETECİ Güngör Yavuzaslan, "NATO bizi bırakmaz. Çünkü güçlü bir ordumuz var. Burada günün manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan attı. 'Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğe güvenle bakamaz'. Şimdi bu hava savunma sistemleri; İran'ın 12 Gün Savaşı, bizim başka nedenlerle Patriot istememiz ve verilmemesi, ardından Türkiye'nin S-400'leri almasına kadar gündemde oldu. Bunun temelinde şu gerçek var: Bir ülkeyi korumak istiyorsanız, hava savunma sisteminiz güçlü değilse çıplaksınız. Savunma sanayiinin geldiği noktayı değerlendirirsek, biz artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz" dedi.