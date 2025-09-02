CHP İstanbul İl Kongresi iptal oldu! Eski CHP’li Mehmet Sevigen sabah.com.tr’ye konuştu: Bütün suç genel merkezindir

"İKİ SEÇENEK VARDI..."

Yeni İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'in "CHP'yi artık CHP'liler yönetecek" sözlerini de değerlendiren Sevigen, "Zaten diğer arkadaşlar da ilçe başkanı. Yıllardır partiye hizmet etmiş insanlar. Gürsel Tekin il başkanlığı yapmış, genel sekreterlik yapmış, milletvekilliği yapmış. İlçe başkanı Gürbüz, babası belediye başkanı, kendisi Gaziosmanpaşa ilçe başkanı, Şile ilçe başkanı, Maltepe ilçe başkanı bu çocuklar. Bu çocuklar Cumhuriyet Halk Partili. Bunlara güvenmek lazım." dedi.