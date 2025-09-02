CHP İstanbul İl Kongresi iptal oldu! Eski CHP’li Mehmet Sevigen sabah.com.tr’ye konuştu: Bütün suç genel merkezindir

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul seçimine ilişkin iddianamenin kabul edildiğini ve İstanbul 72 Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını açıkladı.
MEHMET SEVİGEN
"GENEL MERKEZİN KARARINDAN SONRA DAHA RAHAT KONUŞACAĞIZ"
Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. CHP MYK Toplantısı'nın önemine dikkat çeken Sevigen, sağduyulu davranılması gerektiğini ifade etti.
Sevigen, CHP Genel Merkezi'nin kararını beklediğini belirterek, "Kararın ardından daha rahat konuşacağız" dedi.
"İKİ SEÇENEK VARDI..."
Yeni İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'in "CHP'yi artık CHP'liler yönetecek" sözlerini de değerlendiren Sevigen, "Zaten diğer arkadaşlar da ilçe başkanı. Yıllardır partiye hizmet etmiş insanlar. Gürsel Tekin il başkanlığı yapmış, genel sekreterlik yapmış, milletvekilliği yapmış. İlçe başkanı Gürbüz, babası belediye başkanı, kendisi Gaziosmanpaşa ilçe başkanı, Şile ilçe başkanı, Maltepe ilçe başkanı bu çocuklar. Bu çocuklar Cumhuriyet Halk Partili. Bunlara güvenmek lazım." dedi.